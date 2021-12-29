40 قتيلاً حصيلة انهيار منجم للذهب بالسودان

40 قتيلاً حصيلة انهيار منجم للذهب بالسودانارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم للذهب غرب السودان أمس إلى أربعين شخصاً.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن المنجم الواقع قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم انهار أمس خلال وجود عدد كبير من العمال ضمنه ما أدى لسقوط هذا العدد من الضحايا.

وكان خالد ضحوي مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية أعلن أمس أن حادث الانهيار أدى إلى مقتل 31 شخصاً كحصيلة أولية متوقعا ارتفاع عددهم بشكل أكبر بسبب وجود عدد من المفقودين.

وهذا الحادث ليس الأول في هذا المنجم إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم في كانون الثاني الماضي حيث قامت السلطات وقتها بإغلاق المنجم ووضعت عليه حراسة ولكن الحراس سحبوا قبل شهرين.

وانتشرت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان منذ أكثر من عقد من الزمن حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج الذهب الذي يقدر إنتاج البلاد منه بنحو 80 طناً سنوياً.

