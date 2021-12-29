بريطانيا: إغلاق روسيا لمنظمة ميموريال الحقوقية ضربة مروعة

جدة - نرمين السيد - وكانت المحكمة العليا فى روسيا، قد أصدرت أمرًا، أمس الثلاثاء، بحل منظمة ميموريال لحقوق الإنسان، بعد اتهامات قانونية للمنظمة.
فيما اعتبرت منظمة ميموريال، التى تأسست فى ثمانينات القرن الماضى ووثقت للتطهير فى عهد ستالين، أن القرار الصادر بحقها "يهدف إلى تدمير المنظمة المعنية بتاريخ القمع السياسى وحماية حقوق الإنسان فى روسيا".
ووصفت قرار المحكمة الروسية بأنه "قرار سياسى" وبلا سند قانونى.
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