السفارة العراقية في الأردن : إيقاف عمل منظومة الجوازات والقسم القنصلي لأسبوع

دوت الخليج - أعلن السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري إيقاف عمل منظومة الجوازات والقسم القنصلي في السفارة لمدة أسبوع.
وقرّرت السفارة، وفق إعلان موجّه للجالية العراقية في الأردن والمراجعين، الثلاثاء، إيقاف العمل بمنظومة الجوازات اعتبارا من الأربعاء ولغاية 6 كانون الثاني المقبل.
كما تقرّر إيقاف ترويج جميع المعاملات الخاصة بالقسم القنصلي ليوم الخميس لغرض إجراء الجرد السنوي، وإيقاف ترويجها باستثناء معاملة “شهادة الحياة” اعتبارا من الأحد المقبل ولغاية 6 كانون الثاني المقبل.
وتمنت سفارة جمهوية العراق في الأردن عامًا سعيدًا بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية والأعياد المجيدة.
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