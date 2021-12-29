مكافآت مالية مجزية لمتلقى لقاح كورونا فى هذا البلد

وقال نيهمر، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الاتهامات الحالية للحزب تقف خلفها صراعات حزبية وأطماع سياسية، مشيرا إلى ثقته فى اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق فى قضايا الفساد فى البلاد.
وبشأن لقاحات كورونا، أوضح المستشار النمساوى، أنه يؤيد منح مكافآت ومزايا اجتماعية للحاصلين على الجرعات الثلاث من لقاح كورونا وذلك قبل أن يصبح التطعيم الإلزامى ساريا فى فبراير المقبل.
وأشار إلى أن فرض حظر التجول فى الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة فرضته تحديات انتشار متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا، وأنه يتجاهل كل الانتقادات الموجهة له فى هذا الشأن.
واعتبر المستشار النمساوى أن المكافأة المالية المقترحة وقدرها 500 يورو تعد أسلوبًا جيدًا للغاية لتحفيز تسريع عملية التطعيم بطريقة إيجابية.
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