مكافآت مالية مجزية لمتلقى لقاح كورونا فى هذا البلد

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار النمساوى كارل نيهمر، أن حزب الشعب الذى يقود الائتلاف الحكومى فى البلاد لايعانى من أى مشكلة متعلقة بالفساد على الرغم من التحقيقات الجارية حاليا مع المستشار السابق سباستيان كورتس، والذى استقال واعتزل العمل السياسى قبل عدة أسابيع.





وقال نيهمر، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الاتهامات الحالية للحزب تقف خلفها صراعات حزبية وأطماع سياسية، مشيرا إلى ثقته فى اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق فى قضايا الفساد فى البلاد.

وبشأن لقاحات كورونا، أوضح المستشار النمساوى، أنه يؤيد منح مكافآت ومزايا اجتماعية للحاصلين على الجرعات الثلاث من لقاح كورونا وذلك قبل أن يصبح التطعيم الإلزامى ساريا فى فبراير المقبل.

وأشار إلى أن فرض حظر التجول فى الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة فرضته تحديات انتشار متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا، وأنه يتجاهل كل الانتقادات الموجهة له فى هذا الشأن.

واعتبر المستشار النمساوى أن المكافأة المالية المقترحة وقدرها 500 يورو تعد أسلوبًا جيدًا للغاية لتحفيز تسريع عملية التطعيم بطريقة إيجابية.