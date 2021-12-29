جونسون: 90 % من مصابى كورونا فى العناية المركزة لم يتلقوا الجرعة المعززة

جدة - نرمين السيد - حث رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، جميع المواطنين فى شتى أنحاء المملكة على الحصول على الجرع المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، محذرًا من أن ما يصل إلى 90 % من المصابين الذين تم نلقهم للعناية المركزة لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد للفيروس.





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