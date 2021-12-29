الصين تعلق رحلاتها مع الخطوط الجوية الكورية إلى شنيانغ مؤقتًا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت شركة الخطوط الجوية الكورية اليوم الأربعاء، أنها تلقت إخطارا من السلطات الصينية بتعليق رحلاتها مؤقتًا إلى شنيانغ بسبب إصابات جديدة بفيروس كورونا وجدت بين ركاب طائرتها التى هبطت هناك فى وقت سابق من هذا الشهر.





وأكدت الشركة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إصابة ثمانية ركاب صينيين على متن رحلة الخطوط الجوية الكورية التى غادرت من مطار إنتشون الدولى فى 17 ديسمبر الجارى بفيروس كورونا بعد هبوطهم فى شنيانغ، شمال شرق الصين. وتفرض الصين حظرًا لمدة أسبوعين على مسار شركة طيران إذا ثبتت إصابة خمسة ركاب أو أكثر على متن طائرة تعمل على هذا المسار بفيروس كورونا عند الوصول. وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، أمرت حكومة هونغ كونغ بتعليق رحلات الخطوط الجوية الكورية إلى أراضيها لمدة أسبوعين حتى 8 يناير بعد إصابة بعض ركابها بفيروس كورونا.

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