الجيش السودانى: إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة أمر طبيعى بالوقت الراهن

جدة - نرمين السيد - قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد الطاهر أبو هاجة، إن إعادة بعض الصلاحيات مؤخرًا لجهاز الأمن والمخابرات العامة أمر طبيعى فى ظل الظروف الحالية.





ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الأربعاء، عن العميد أبو هاجة قوله : "إن قرار إعادة الصلاحية هدفه وقف المهددات الأمنية التى تهدد أمن واستقرار الوطن، مثل التخريب والتخابر، ومكافحة الإرهاب وخلاياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود وغيرها". وأضاف أن بعض الجهات والعناصر تستغل جو الحريات بصورة سلبية فى خلق الفوضى، وهذه الصلاحيات أعيدت لجهاز الأمن والمخابرات فى توقيتها، موضحًا أنها ليست تهديدًا للحريات وحق التظاهر وإنما لوضع حد للأيادى المخربة التى لا تريد فترة انتقالية مستقرة ولا تحول ديمقراطى حقيقى. وكان رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر مؤخرًا قرارًا أعاد بموجبه صلاحيات جهاز المخابرات العامة ومنحه، وفقا لحالة الطوارئ، الحصانة وحق الاعتقال.

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