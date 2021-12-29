رئيس الوزراء العراقى يعلن خروج كافة القوات القتالية ومعدات التحالف الدولى

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولى، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق"، لافتًا إلى أن "دور التحالف أصبح يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجى".

وشكر القائد العام للقوات المسلحة، "دول وقيادة التحالف الدولى وجيراننا وشركاءنا فى الحرب ضد داعش، ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".