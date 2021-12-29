الدغمي أمام 50 نائباً : تجاوزت الإساءة بحقي

دوت الخليج - قال مصدر نيابي إن رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي أنهى اجتماعا، مساء الثلاثاء، ضم نحو 50 نائبا تباحث فيه ما حدث اليوم تحت قبة البرلمان.
وبين المصدر ، مساء الثلاثاء، أن رئيس المجلس أكد “أنه تجاوز الإساءة بحقه ولا يلتفت إليها” مشيراً إلى أن “المجلس أمامه استحقاقات وطنية تتطلب وحدة الصف وتماسك أبناء بلدنا والحفاظ على نسجينا متلاحماً قوياً”.
وخلال الاجتماع أكد عدد كبير من النواب ضرورة تحويل ملف النائب سليمان أبو يحيى للجنة القانونية فيما طالب آخرون بضرورة طي الملف، إلا أن الدغمي رفض اتخاذ أي إجراء يتعلق بحقه، مؤكدا أنه رئيس للجميع ومن واجبه تجاوز أي إساءة رغم ما طال موقع الرئاسة من إساءات.
وخلص الاجتماع في نهايته إلى تحويل شكوى للجنة القانونية مقدمة من النائبين شادي فريج واندريه الحواري بحق النائبين سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي ، وقف هلا اخبار .
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