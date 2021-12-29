وقام وزير الداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى بالكشف على شحنة البرتقال فى ميناء بيروت، مؤكدا ضبط حوالى 9 ملايين قرص كبتاجون كانت متوجهة إلى الخليج.
وأعلنت شعبة مكافحة المخدرات فى المديرية العامة للجمارك أنه تم العمل على مراقبة وضبط عدد من الاشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاجون الى دول الخليج ورصد شحنة من الحمضيات كان يتم تحضيرها لشحنها من ميناء بيروت.
وأضافت أنه بتحرى هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من البلاستيك مخبأة ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه، موضحة أن العمل جار لاستخراج المخدرات والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقى المتورطين.
وأكدت أن إحباط عملية التهريب جاء فى إطار مكافحة تهريب المخدرات من لبنان ومن خلال الرقابة والتشدد بالإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للجمارك ومن خلال الرصد وبإشراف القضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان.. إحباط تهريب 9 ملايين قرص كبتاجون مخبأة بشحنة برتقال بميناء بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.