لبنان.. إحباط تهريب 9 ملايين قرص كبتاجون مخبأة بشحنة برتقال بميناء بيروت

جدة - نرمين السيد - أحبطت السلطات اللبنانية محاولة تهريب 9 ملايين قرص كبتاجون مخبأة داخل برتقال صناعى من البلاستيك موجود بشحنة برتقال طبيعى معدة للتصدير عبر ميناء بيروت إلى إحدى الدول الخليجية.





وقام وزير الداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى بالكشف على شحنة البرتقال فى ميناء بيروت، مؤكدا ضبط حوالى 9 ملايين قرص كبتاجون كانت متوجهة إلى الخليج.

وأعلنت شعبة مكافحة المخدرات فى المديرية العامة للجمارك أنه تم العمل على مراقبة وضبط عدد من الاشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاجون الى دول الخليج ورصد شحنة من الحمضيات كان يتم تحضيرها لشحنها من ميناء بيروت.

وأضافت أنه بتحرى هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من البلاستيك مخبأة ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه، موضحة أن العمل جار لاستخراج المخدرات والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقى المتورطين.

وأكدت أن إحباط عملية التهريب جاء فى إطار مكافحة تهريب المخدرات من لبنان ومن خلال الرقابة والتشدد بالإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للجمارك ومن خلال الرصد وبإشراف القضاء.