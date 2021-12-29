الصين تنجح فى إطلاق القمر الصناعى تيانهوى-4

جدة - نرمين السيد - وأُطلق القمر الصناعى - وفقًا لوكالة الأنباء الصينية - على متن صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-2 دى)، ودخل مداره المخطط. وتُمثل عملية الإطلاق المهمة الـ404 للصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).

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