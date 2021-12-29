جدة - نرمين السيد - جدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى اتصالين هاتفيين أجراهما مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، للتهنئة بعيد استقلال السودان وبالعام الجديد، مجدداً التزام الجامعة بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطنى فى السودان تعزيزاً للسلام والاستقرار فى البلاد، ومعرباً عن ثقته فى قدرة وحكمة القيادات السودانية على علاج المشاغل والمشاكل المختلفة بما يحقق مصلحة السودان وشعبه.





وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن أبو الغيط أكد خلال الاتصالين الهاتفيين متابعة الجامعة العربية الحثيثة للتطورات الراهنة فى السودان، وحرصها الكامل على دعم الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطنى فيما بين المكونات السياسية السودانية، وتشكيل الحكومة الجديدة فى أسرع وقت ممكن، معرباً عن تصميم الجامعة العربية على الاستمرار فى التعاون والتنسيق مع كافة الأطراف السودانية لإنجاح المرحلة الانتقالية وصولا لعقد انتخابات حرة ونزيهة تعكس ارادة الشعب السودانى. ومن ناحيتهما ثمن كل من الفريق أول البرهان والدكتور حمدوك عالياً مواقف الجامعة العربية المناصرة للسودان، وأعربا عن حرص السودان الكامل على تقوية جميع أشكال التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية لدعم وتعزيز العمل العربى المشترك. هذا والجدير بالذكر أنه قد سبق للأمين العام لجامة الدول العربية، الاتصال الفريق البرهان ودكتور حمدوك يوم 24 نوفمبر الماضى فى إطار تنسيق التشاور الدورى بين الجامعة العربية والسودان حول سبل تعزيز الدعم العربى للعملية الانتقالية فى البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لجهود السلام والوفاق فى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.