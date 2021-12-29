أخبار اليمن : كورونا يضرب ريال مدريد

كورونا يضرب ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، إصابة 4 لاعبين من صفوفه بفيروس كورونا المستجد.
وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "يعلن النادي إصابة تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا المستجد".
يذكر أن إصابات كورونا ضربت ريال مدريد بقوة مؤخرًا، حيث انتقلت العدوى إلى ماركو أسينسيو وجاريث بيل وأندري لونين ورودريجو جويس ومارسيلو ولوكا مودريتش وإيسكو وديفيد ألابا، بالإضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.
ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، متفوقًا على إشبيلية صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط.
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