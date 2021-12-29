أخبار اليمن : رصد 108 خروقات لقوى العدوان في الحديدة

رصد 108 خروقات لقوى العدوان في الحديدة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 108 خروقات لوقف إطلاق النار ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 3 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية، و21 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 87 قذيفة و70 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً محاولة تسلل واستحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجبلية.
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