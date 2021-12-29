أخبار اليمن : العدوان يكثف غاراته على 5 محافظات يمنية

العدوان يكثف غاراته على 5 محافظات يمنية
كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الهستيرية على مأرب والجوف وتعز وشبوة والبيضاء.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ7 غارات منطقة البلق بمديرية الوادي، وغارتين مديرية صرواح، وغارة مديرية حريب في مأرب، وغارتين على منطقة المرزيق في مديرية خب والشعف بالجوف.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على منطقتي الكنب والبرح في مديرية مقبنة بتعز، و10 غارات على مديريتي بيحان وعسيلان بشبوة، وغارة على منطقة القنذع بمديرية نعمان في البيضاء.
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