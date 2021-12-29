فرنسا تسجل رقما قياسيا لأعداد إصابات كورونا اليومية بـ 208 آلاف حالة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة والتضامن الفرنسى، أولفييه فيرانن، اليوم الأربعاء، أن فرنسا سجلت 208 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن هذا الرقم قياسى على المستوى الوطنى.





وقال "فيران"، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب بشأن مشروع قانون لفرض التصريح اللقاحى فى فرنسا، "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 208 ألف فرنسى تم فحصهم إيجابيا بكوفيد"، بحسب ما أوردت الجارديان البريطانية. وأشار بقوله إلى أن هذا يعنى أن كل ثانية هناك اثنين فرنسيين يتم تشخيصهم إيجابيا، لم نرى هذا الوضع من قبل.

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