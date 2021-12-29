الصحة العالمية: تسونامى إصابات كورونا سيؤدى إلى انهيار القطاع الصحى

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تسونامى إصابات كورونا سيؤدي إلى انهيار القطاع الصحي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى: علينا الوصول إلى هدف تلقيح 70% من سكان كل دولة بحلول منتصف العام المقبل، موضحة أن اللقاحات ضرورية لتقليل الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وتابعت منظمة الصحة العالمية: نريد تسريع وتيرة توزيع اللقاحات المضادة لكورونا، موضحة أنه ينبغي تسريع وتيرة البحوث في مجال اللقاحات والعلاجات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب مراعاة التدابير الاحترازية في التواصل لمنع تفشي الوباء.