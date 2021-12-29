قديروف: لا أدخل ضمن المحيط الأقرب لبوتين وتصريحي عن أوكرانيا يعبر عن...

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، إنه لا يدخل في المحيط الأقرب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن تصريحاته حول أوكرانيا جاءت تعبيرا عن رأيه الشخصي.
وقال قديروف، في بث مباشر عبر "إنستغرام"، اليوم الأربعاء: "إنني لا أدخل حتى ضمن المحيط الأقرب للرئيس ورئيس الوزراء للاتحاد الروسي. أعتقد أنهم يصبرون علي ويصفحون عني ويدعمونني بفضل علاقات الصداقة التي كانت بين أحمد حاج قديروف وفلاديمير بوتين".
وأضاف قديروف: "لم يوجه لي أبدا أحد بالإدلاء بأي تصريح حول أوكرانيا أو أي دولة أخرى".
وشدد الرئيس الشيشاني على أنه كان دائما يعرب عن رأيه الشخصي، مبينا: "مصير وأمن بلادنا يمران الآن بوضع صعب للغاية لأن الدول الغربية... تقترب بشكل تدريجي من حدودنا، لهذا السبب يمكن نشوب مشاكل في أي وقت. في حال تراجعنا عن مواقعنا سيستطيعون إملاء شروطهم مثلما يقومون به تجاه الآخرين".
وسبق أن قال قديروف إن على الحكومة الروسية "ضم أوكرانيا" في حال عدم تخلي سلطاتها عن اتباع نهج معاد ضد لروسيا.
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