أخبار اليمن : وصول طائرة لقاحات لليونيسف إلى صنعاء

وصول طائرة لقاحات لليونيسف إلى صنعاءوصلت، اليوم إلى مطار صنعاء الدولي، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تحمل على متنها لقاحات خاصة بالأطفال دون العاشرة من العمر.

وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري، أن الشحنة تحتوي على 476 الفا و 250 فياله من لقاح الشلل الفموي الثلاثي TOPV ضد شلل الاطفال دون العاشرة من العمر.

وتلقت طائرة الشحن من نوع 727 بوينغ كافة الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية وفقاً لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وأشاد طاقم الطائرة بمستوى الخدمات الأرضية والملاحية الجوية التي يقدمها مطار صنعاء الدولي، مؤكداً جهوزية المطار الفنية والتشغيلية.

وتعتبر اول طائرة شحن إغاثية تصل مطار صنعاء بعد استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الانسانية العاملة في اليمن من وإلى المطار منذ الاثنين الماضي بعد ان تم اصلاح أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية بشكل مؤقت نتيجة تهالكها وانتهاء عمرها الافتراضي.

الجدير بالذكر بان تحالف العدوان مازال يمنع دخول أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية الجديدة والضرورية لمطار صنعاء والمتواجدة حاليا في جيبوتي والتزمت الأمم المتحدة بادخالها عدة مرات وقدمت الضمانات بذلك للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لضمان أمن وسلامة الطيران المدني للرحلات الأمم المتحدة الواصلة والمغادرة مطار صنعاء.