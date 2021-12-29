منظمة الصحة: إصابات أوميكرون ودلتا "تسونامي"
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن "قلقه الكبير" من حدوث "تسونامي إصابات" بكورونا، بسبب متحوري "دلتا" و"أوميكرون".
وقال غيبريسوس في حديثه مع الصحفيين يوم الأربعاء، "حان الوقت لتجاوز المصالح القومية ويجب تطعيم 70 % من سكان العالم"، داعيا إلى مشاركة اللقاحات بشكل أسرع، بحسب رويترز.
وأضاف أن تركيز الدول الغنية على الجرعات المعززة قد يؤدى إلى نقص في اللقاحات لدى البلدان الفقيرة.
يذكر أن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا سجلت إصابات جديدة قياسية أمس الثلاثاء.
وما زالت بعض الدول تعاني من المتحور "دلتا" السابق على "أوميكرون"، ومنها بولندا التي سجلت 794 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهو أعلى عدد في الموجة الرابعة من التفشي.
وقالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير عن الحالة الوبائية إن بيانات أولية من جنوب أفريقيا وبريطانيا والدنمرك تظهر تراجع احتمالات دخول المستشفيات نتيجة الإصابة بـ"أوميكرون" مقارنة بـ"دلتا"، لكن التقرير أضاف أن هناك حاجة لمزيد من البيانات لفهم كيف تتأثر شدة الأعراض بالتطعيمات أو بالإصابة السابقة.
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