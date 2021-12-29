وزير الصحة الألماني: العدد الحقيقي للإصابات الجديدة بكورونا أعلى 2 أو 3...

أكد وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، أن العدد الحقيقي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19 في ألمانيا أكثر مرتين أو 3 مرات من الحصيلة في البيانات الرسمية.

وقال لاوترباخ، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء: "المستوى الحقيقي للإصابات بالمرض أعلى بمرتين أو 3 مرات مما حسبناه".

وأوضح أن البيانات غير الدقيقة حول حصيلة الإصابات ناجمة عن عدد أقل من الاختبارات التي يتم إجراؤها في أماكن العمل وفي ممارسات الأطباء، بالإضافة إلى أنه تم تقديم عدد قليل فقط من نتائج الفحوص إلى السلطات.

وأعرب لاوترباخ عن قلقه من الزيادة الملموسة للإصابات بنسخة "أوميكرون" من فيروس كورونا، داعيا الناس إلى الاحتفال بأعياد رأس السنة في مجموعات صغيرة.

وسبق أن أفاد معهد روبيرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، بتراجع نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى 205.5 حالة لكل 100000 شخص، في أدنى مؤشر منذ أوائل نوفمبر.