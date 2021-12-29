روسيا: التنسيق بين موسكو وواشنطن شرط مهم لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

استضافت العاصمة النمساوية فيينا اليوم الخميس اجتماعا بين رئيسي وفدي روسيا والولايات المتحدة في المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" أنه اجتمع اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.
وتابع: "يمثل التشاور والتنسيق الوثيق بين وفدي روسيا والولايات المتحدة بخصوص مباحثات فيينا شرطا مهما للمضي قدما نحو استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة".
واختتمت في فيينا في وقت سابق من الشهر الجاري الجولة السابعة من المباحثات النووية بين طهران والقوى الكبرى.
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