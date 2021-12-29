قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن حظوظ التوصل إلى اتفاق نووي نهائي تزايدت بنسبة ملحوظة خلال الجولة الثامنة من المباحثات النووية التي تجري في العاصمة النمساوية فيينا.
وقالت الوكالة إن "أجواء إيجابية تسود هذه الجولة من المفاوضات لتحقيق التقدم رغم التصريحات الشكلية وغير البناءة لممثلي الدول الأوروبية الثلاث"، مشيرة إلى أن "الفريق الإيراني المفاوض جدد التأكيد على أنه لن يرضخ لمهل مفبركة، بل سيمضي في هذه المفاوضات وفق نهج عملي، نحو التوصل إلى اتفاق جيد".
وذكرت أن "هذه المواقف الإيجابية والبناءة، يقابلها إلحاح الأطراف الأوروبيين تأثرا بالموقف الأمريكي على تحديد مهلة زمنية للمفاوضات النووية، والترويج من أنه لم يبق سوى أسابيع قليلة حتى إمكانية إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015".
وبحسب رأي المراقبين، فإن حظوظ التوصل إلى اتفاق نهائي تزايدت بنسبة ملحوظة في هذه الجولة من المفاوضات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”إرنا”: ارتفاع حظوظ التوصل إلى اتفاق نووي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.