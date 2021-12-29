البرتغال تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الأربعاء، تسجيل 26867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم رصدها في البلاد منذ بدء الجائحة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع حاد، مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 17172 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية 12 حالة وفاة جديدة، مقارنة مع 19 يوم الثلاثاء، في حين استقر عدد المرضى في وحدات العناية المركزة عند 151.

وتتمتع البرتغال بواحد من أعلى معدلات التطعيم ضد كورونا في العالم، حيث تم تلقيح حوالي 87 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، لكن متحور "أوميكرون" سريع الانتشار تسبب في الزيادة الأخيرة في الحالات، والتي تضخمت بدورها إثر زيادة الاختبارات الجماعية.