أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها ستمنع من دخول أراضيها المسافرين غير الإيرانيين القادمين من فرنسا وبريطانيا والدنمارك والنرويج.
وأفادت وكالة "إرنا" بأن القرار يتعلق بغير الإيرانيين الذين أقاموا خلال الأيام الـ14 الماضية في الدول المذكورة، أو مكثوا فيها لمدة قصيرة.
وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يهدف للحد من تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وسيبقى القرار ساري المفعول حتى إشعار آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تحظر دخول المسافرين القادمين من أربع دول أوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.