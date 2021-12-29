إيران تحظر دخول المسافرين القادمين من أربع دول أوروبية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها ستمنع من دخول أراضيها المسافرين غير الإيرانيين القادمين من فرنسا وبريطانيا والدنمارك والنرويج.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن القرار يتعلق بغير الإيرانيين الذين أقاموا خلال الأيام الـ14 الماضية في الدول المذكورة، أو مكثوا فيها لمدة قصيرة.

وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يهدف للحد من تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، وسيبقى القرار ساري المفعول حتى إشعار آخر.