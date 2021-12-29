تعرف علي حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر في العقد الموحد لتأجير السيارات بالمملكة

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محمد سياف - ابو ظبي - وضح المحامي السعودي عبد المجيد الموسى التغيرات الجديدة حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر بعد اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سنداً تنفيذيا بدءاً من مطلع عام 2022 ميلادي التي الزمت هيئة النقل السعودية مكاتب تأجير السيارات به، قائلا خلال استضافته ببرنامج هلا على قناة روتانا الخليجية على المستأجر أن يكون واعيا بالتزاماته والتزام المؤجر قبل أن يقدم على استئجار السيارة حتى لا يقع في المحظور وهذه الالتزامات موجودة ومنشورة في لائحة استئجار السيارات عبر الإنترنت التي قد تكون أكثر من 20 التزاماً على المستأجر والمؤجر. شروط تأجير السيارات وفقا لهيئة وزارة النقل السعودية 1- لا يسئ استخدام السيارة وهى واحدة من الإشكالات التي تحدث إنه قد يستأجر السيارة ويسوء استخدامها ثم يأتي مكتب استئجار السيارات ويسحب السيارة وهذه غير قانوني لابد أن يكون السحب عن طريق الجهات المختصة وهى القضاة. العقد لم يجدده تكاليف تأخير تسليم السيارة أي انه لا يحق للمستأجر تأخير تسليم السيارة فهناك مدة محددة لتسليم ففي هذه الحالة أيضا يحق للمؤجر أو مكتب تأجير السيارات أن يسحب السيارة عن طريق الجهة المختصة فهي المعية بسحب السيارة فهذا يعتبر مماطلة في دفع المستحقات وفيه إخلال بشروط العقد. ما هي الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة في الحالات الثالثة توقيف خدمات المستأجر.

استعمال القوة الجبرية وتكون عن طريق الشرطة بإعادة السيارة إلي مكتب استئجار السيارات أو المؤجر. تعرف على ابرز مزايا العقد الإلكتروني المواد عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية

يحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة المؤجر والمستأجر

يقلص النزعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاقة

يضمن الجودة والمتطلبات الفنية في السيارات المؤجرة

يعزز الثقة لدى المستفيد من خدمات تأجير السيارات

يحفز المستثمر للدخول في القطاع والاستثمار فيه

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