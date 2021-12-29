زلزال بقوة 7.2 يضرب إندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب كيبولاوان باراتدايا في إندويسيا يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).

وأضاف المرصد أن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر. وقال شهود عيان إنهم شعروا بالهزة بقوة، وقد استمرت لفترة وجيزة. ولم ترد على الفور أنباء بشأن الأضرار.

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