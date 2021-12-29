فرنسا تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا اليومية بـ 208 آلاف حالة

أكد وزير الصحة الفرنسى، أولفييه فيرانن، اليوم الأربعاء، أن فرنسا سجلت 208 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن هذا الرقم قياسي على المستوى الوطنى.
وقال "فيران"، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب بشأن مشروع قانون لفرض التصريح اللقاحى فى فرنسا، "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 208 آلاف فرنسى تم فحصهم إيجابيا بكوفيد"، بحسب ما أوردت الجارديان البريطانية.
وأشار بقوله إلى أن هذا يعنى أن كل ثانية هناك اثنين فرنسيين يتم تشخيصهم إيجابيا، لم نرَ هذا الوضع من قبل.
وأعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم تطبيق قيود أكثر صرامة على كوفيد-19 اعتبارًا من الأسبوع الأول من يناير 2021، حيث كانت البلاد تحدد معدلات الإصابة المتزايدة بأوميكرون، ولمنع المزيد من انتشار متغير اوميكرون، أعلنت فرنسا أن الدولة تخطط لتقصير الفترة الزمنية بين آخر جرعة لقاح والحقنة المعززة من أربعة أشهر إلى ثلاثة أشهر.
هذا يعني أنه بمجرد الموافقة على هذه القاعدة ودخولها حيز التنفيذ، سيتم اعتبار أولئك الذين تلقوا جرعة معززة بعد ثلاثة أشهر من آخر جرعة لقاح فقط من التطعيمات الكاملة، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com.
في السابق، أصر الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، على أن الدولة التي يقودها لن تفرض قواعد دخول إضافية للمسافرين من الاتحاد الأوروبى.
وزعم أن المسافرين الملقحين بالكامل الذين يصلون إلى فرنسا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيستمرون في السماح لهم بدخول فرنسا دون الاضطرار إلى الخضوع للاختبار أو متطلبات الحجر الصحى.
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