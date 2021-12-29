العرموطي : ما جرى في المجلس لا يقبله أحد

دوت الخليج :- رفض النائب المحامي صالح العرموطي ما جرى اليوم في مجلس النواب واعتبر أن ذلك لا يرضاه أحد .
وشدد على أن النواب يختلفون ولكن ليس بهذه الطريقة .
ويعتقد العرموطي وفق ما قال للمدينة نيوز بأن الذي جرى اليوم ربما يكون له تداعيات عشائرية ، وأتمنى أن يتخطى المجلس الذي نفتخر فيه ما جرى للمصلحة العامة .
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