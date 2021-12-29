العرموطي : ما جرى في المجلس لا يقبله أحد

دوت الخليج :- رفض النائب المحامي صالح العرموطي ما جرى اليوم في مجلس النواب واعتبر أن ذلك لا يرضاه أحد .

وشدد على أن النواب يختلفون ولكن ليس بهذه الطريقة .

ويعتقد العرموطي وفق ما قال للمدينة نيوز بأن الذي جرى اليوم ربما يكون له تداعيات عشائرية ، وأتمنى أن يتخطى المجلس الذي نفتخر فيه ما جرى للمصلحة العامة .