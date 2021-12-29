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أخبار اليمن : بشرى سارة للمعلمين .. صرف بدل تنقلات خلال الايام المقبلة

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المؤتمر نت - بشرى سارة للمعلمين .. صرف بدل تنقلات خلال الايام المقبلة
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المؤتمر نت - وعد المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والتعليم بصرف بدل تنقلات للعاملين في المدارس خلال الايام المقبلة، مؤكدا استكمال كافة إجراءات الصرف الفنية.

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دوت الخليج -
بشرى سارة للمعلمين .. صرف بدل تنقلات خلال الايام المقبلة
وعد المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والتعليم حسين عامر جبل، بصرف بدل تنقلات للعاملين في المدارس خلال الايام المقبلة، مؤكدا استكمال كافة إجراءات الصرف الفنية.

وعن تأخر عملية صرف انتقالات العاملين في المدارس المتطوعين ارجع سبب ذلك "إلى عدم دقة ومصداقية البيانات التي تم رفعها من المدارس ومكاتب التربية والتعليم بالمديريات".
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المدير التفيذي لصندوق دعم المعلم قوله:" بالنسبة للعاملين في المدارس الذين تم الصرف لهم سابقاً فيجري حالياً معالجة بياناتهم والمطابقة لجميع وثائق الصرف السابقة التي تأتي في إطار جهود الصندوق لبناء قاعدة بيانات صحيحة ومتكاملة عنهم، ليتم اعتمادها في عمليات الصرف اللاحقة وبما يضمن سيرها بكل سلاسة".

وأشار المسئول الحكومي إلى أن حجم الإيرادات الشهرية المحددة بقانون الصندوق منخفضة ولا تغطي الاحتياجات الفعلية لعملية الصرف بصورة شهرية .. مناشداً الجهات المعنية بتعديل القانون لضمان تغطية العجز في الصرف.

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