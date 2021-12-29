الشرطة الإسرائيلية تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراض بالنقب

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن أفرادًا من الشرطة الإسرائيلية اعتدوا على المواطنين الذين كانوا يحاولون الدفاع عن أراضيهم بالضرب وبقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلوا أحدهم.

وهذا هو ثالث يوم على التوالى، تواصل فيه جرافات "سلطة أراضى إسرائيل"، بحماية الشرطة الاسرائيلية، عمليات تجريف أراضى النقب.

وفيما تعتبر هزة داخل القائمة العربية الموحدة، الذراع السياسى للحركة الإسلامية الحنوبية، والشريكة فى الحكومة الائتلافية الحالية، طالب وليد الهواشلة مدير كتلة القائمة، بوقف التنسيق مع الحكومة أو الانسحاب منها فيما يبدو احتجاجًا على استمرار انتهاكات وممارسات سلطات الإسرائيلية ضد أهل النقب وعمليات التجريف المستمرة.

ولم تعقب القائمة الموحدة على العمليات الجارية فى النقب فى الأيام الأخيرة.

وقال سليم الدنفيرى، رئيس اللجنة المحلية فى قرية بير هداج البدوية فى جنوب صحراء النقب - فى بيان صحفى - إن وزيرة الداخلية الاسرائيلية أيليت شاكيد قامت أمس بزيارة النقب وأعلنت عن إقامة أربعة مستوطنات جديدة فى مناطق العزازمة جنوبًا.

وقالت لجنة متابعة الجماهير العربية داخل الخط الأخضر، فى بيان صحفى مقتضب، إنها ستعقد اجتماعًا طارئا يوم السبت المقبل لبحث الأوضاع فى النقب.

وتشكلت الحكومة الائتلافية الحالية فى إسرائيل بموجب اتفاق تناوب على السلطة بين نفتالى بينيت زعيم حزب "يمينا" ويائير لابيد زعيم حزب "يش عتيد" على أن يتولى الأول فترة التناوب الأولى والتى تنتهى فى عام 2023، وتتكون الحكومة من ثمانية أحزاب لم يجمعهم قاسم مُشترك سوى الإطاحة ببنيامين نتنياهو زعيم الليكود وإبقاء بعيدًا عن السلطة، ولأول مرة فى تاريخ إسرائيل تضم الحكومة قائمة عربية وهى القائمة العربية الموحدة، الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية فى إسرائيل.