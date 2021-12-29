إحالة ملف اشتباك النواب " إلى اللجنة القانونية

دوت الخليج :- خلص اجتماع نيابي مساء اليوم الثلاثاء إلى تحويل شكوى إلى اللجنة القانونية من قبل النائبين شادي فريج واندريه الحواري بحق النائبين سليمان ابو يحيى وحسن الرياطي.

وأكد نواب خلال الاجتماع الذي ضم 50 نائباً ضرورة تحويل ملف النائب سليمان ابو يحيى للجنة القانونية، فيما طالب آخرون بضرورة طي الملف، بينما رفض رئيس المجلس اتخاذ أي إجراء يتعلق بحقه، مؤكداً أنه رئيس للجميع ومن واجبه تجاوز أي إساءة رغم ما طال موقع الرئاسة من إساءات.

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