زوجة أحمد الفيشاوي تعلن "الطلاق" منه.. وتلمح للأسباب

أعلنت نادية الكامل زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، الأربعاء، انفصالها عن زوجها، في منشور طويل ومفاجئ على موقع إنستغرام، لكنه حمل أيضا تلميحات عدة بشأن الأسباب.

ولطالما انشغل الوسط الفني والجماهيري بعلاقة الفيشاوي وزوجته، حيث أثارا جدلا في مناسبات عدة بسبب إظهار مشاعر رومانسية على السجادة الحمراء في المهرجانات، وآخرها مهرجان الجونة في أكتوبر الماضي.

وقالت نادية الكامل في منشورها على إنستغرام: "من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا".

وأضافت نادية الكامل: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأوضحت طليقة الفيشاوي: "اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي".

وقامت نادية الكامل بمشاركة رابط لتقرير لمجلة الجرس اللبنانية، سرد فيه أسباب الانفصال.