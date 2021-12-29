بلينكن يؤكد هاتفيا لرئيس أوكرانيا ثبات موقف واشنطن الداعم لكييف

جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس - إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى بين بلينكن وبين الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وأضاف المتحدث أن الجانبين ناقشا جهود تسوية النزاع فى شرق أوكرانيا بالطرق السلمية، كما بحثا الاتصالات الدبلوماسية المزمع إجراؤها مع روسيا فى الفترة القادمة.