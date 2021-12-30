مانشستر سيتي يعزز صدارته للبريمرليغ بعد الفوز على برنتفورد

يتجه فريق مانشستر سيتي إلى دخول العام الجديد وهو يبتعد بثماني نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما هز فيل فودن الشباك في الشوط الأول ليمنحه الفوز 1- صفر على مضيفه برنتفورد، يوم الأربعاء.
وكان تسجيل هدف فودن في الدقيقة 16 بعد تمريرة عرضية من كيفن ديبروين كافيا ليحقق فريق المدرب، بيب غوارديولا، فوزه العاشر على التوالي في الدوري.
وبخسارة ليفربول في ملعب ليستر سيتي، يوم الثلاثاء، وتعادل تشيلسي مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، استغل سيتي الفرصة ليحكم سيطرته على القمة.
وقدم حامل اللقب أداء وصف بالمتواضع وكاد برنتفورد أن يخرج بنتيجة أفضل، بحسب "رويترز".
وسدد دي بروين في القائم بعد الاستراحة كما تم إلغاء هدفين لفودن وإيمريك لابورت.
وصمد سيتي ليرفع رصيده إلى 50 نقطة من 20 مباراة مقابل 42 لتشيلسي من 20 مباراة أيضا/ فيما يملك ليفربول 41 نقطة من 19مباراة.
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