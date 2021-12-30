زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر.
وفى 14 ديسمبر الجاري، قالت السلطات فى إندونيسيا إن زلزالا قويا شدته 7.4 درجة هز شرق البلاد، ما دفع السلطات لإطلاق تحذير من حدوث أمواج تسونامي، ودفع السكان للفرار من منازلهم لكنه لم يتسبب سوى فى أضرار طفيفة وإصابة شخص واحد.
وتقع إندونيسيا على جانبى "حلقة النار فى المحيط الهادي"، وهى منطقة ذات نشاط زلزالى مرتفع تقع فوق العديد من الصفائح التكتونية.
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