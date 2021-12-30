أرنولد وماريا يطويان الصفحة.. تفاصيل أطول طلاق في هوليود

انفصل الممثل ولاعب كمال الأجسام المحترف السابق، أرنولد شوارزنيغر والصحفية ماريا شرايفر، بشكل رسمي، بعد أكثر من 10 سنوات على التقدم بطلب لأجل إنهاء العلاقة، في واحدة من أطول عمليات الطلاق التي شهدتها هوليود.

وأفاد موقع "TMZ" بأنه تم الانتهاء من الإجراء في محكمة عليا بلوس أنجلوس، بعدما قام أحد القضاة بالوساطة في الطلاق، في وقت سابق من هذا ديسمبر الجاري.

وتسبب نبأ إنجاب شوارزنيغر طفلا يدعى جوزيف باينا من مساعدة المنزل، ميلدريد باتريشيا "باتي" شرخا في العلاقة الزوجية.

وفقا للتقارير، لم تكن هناك معركة حضانة أطفال الزوجين الأربعة، ومع ذلك، كان ثمة حديث عن عملية تسوية معقدة للمتلكات التي تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، وهو ما أدى إلى تأخير إجراءات الطلاق.

وذكر الموقع أن الزوجين السابقين لم يبرما اتفاق ما قبل الزواج، وهو ما يعني أن كل شيء جرى اقتسامه مناصفة.

وبدأ شوارزنيغر وشريفر المواعدة حوالي عام 1982 وتزوجا في عام 1986، ولديهما أربعة أطفال معًا هم كاثرين ، 32 عامًا ، وكريستينا ، 30 عامًا ، وباتريك ، 28 عامًا، وكريستوفر 24 عاما، فيما كان شوارزنيغر قريبا أيضا من ابنه الآخر، باينا.

وكان زواج أرنولد وماريا قد انتهى في شهر مايو 2011، بعدما تم الكشف عن إنجابه لابن خارج نطاق الزواج، من مساعدة منزل أرنولد وماريا السابقة، ميلدريد باينا.

وطبقا للتقارير الصحفية المنشورة، فإن أرنولد لم تكن لديه فكرة عن كونه والد جوزيف حتى أصبح عمر الابن ما بين سبع وثماني سنوات.