بريطانيا تسجل أكثر من 183 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الصحة البريطانية فى بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 12,559,926، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148,089.
وأعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، فى وقت سابق، أنه لا توجد أدلة كافية تتعلق بمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا تبرر فرض قيود أكثر صرامة قبل عيد الميلاد.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للآنباء، نقلا عن جونسون قوله فى رسالة عبر تقنية الفيديو، إن الحكومة البريطانية لا تستبعد مع ذلك اتخاذ إجراءات فيما بعد، موضحًا أن الوضع الوبائى بشأن متحور أوميكرون لا يزال صعبًا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
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