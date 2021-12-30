توجيه عاجل من بايدن بشأن قرار سابق لترامب

جدة - نرمين السيد - وكانت سياسات ترامب المعروفة إعلاميا بـ"ابقوا فى المكسيك"، قد أدت إلى بقاء عشرات الآلاف من المهاجرين فى المكسيك، وهم فى انتظار تسوية حالاتهم من قبل سلطات الهجرة الأمريكية.

وحاول الرئيس الديمقراطى جو بادين التخلى عن سياسات ترامب فى هذا المجال بعد أن تولى منصب الرئاسة فى يناير الماضي.

ورفعت ولايتا تكساس وميزورى دعاوى قضائية ضد سياسات بايدن، وأصدر قاض فدرالى حكما بالعودة إلى سياسات ترامب، ووافقت عليه محكمة الاستئناف فى وقت سابق من الشهر.