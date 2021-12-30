زلزال بقوة 5.3 درجة في غرب الصين

جدة - نرمين السيد - وحسب معطيات الشبكة، فإن بؤرة الزلزال كانت على بعد 78 كلم شمال غربى مدينة غولمود الواقعة فى منطقة جبلية على ارتفاع 2.8 ألف متر فوق سطح البحر.
ولم تحدد الشبكة عمق بؤرة الزلزال، كما ولم ترد حتى الآن أى معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.
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