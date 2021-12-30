وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 52,809,291 ، فيما بلغ عدد الوفيات 816,239.
ونتيجة لهذه الزيادة، ارتفع المتوسط اليومى، الذى يحتسب على أساس فترة سبعة أيام، إلى أكثر من 240 ألف حالة يوميا.
وتشير مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن هذه البيانات غير مكتملة نظرا لأن العديد من مواقع اختبارات كورونا كانت مغلقة خلال فترة أعياد الكريسماس وبعض الولايات ما زالت تقوم بترتيب بيانات الحالات المصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكثر من 441 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أمريكا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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