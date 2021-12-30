أكثر من 441 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أمريكا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 441,278 إصابة ‏جديدة و 1,627 وفاة بفيروس كورونا المستجد.





وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت ‏52,809,291 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 816,239.

ونتيجة لهذه الزيادة، ارتفع المتوسط اليومى، الذى يحتسب على أساس فترة سبعة أيام، إلى أكثر من 240 ألف حالة يوميا.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن هذه البيانات غير مكتملة نظرا لأن العديد من مواقع اختبارات كورونا كانت مغلقة خلال فترة أعياد الكريسماس وبعض الولايات ما زالت تقوم بترتيب بيانات الحالات المصابة.

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