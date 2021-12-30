105 ملايين إسترلينى من بريطانيا للدول الفقيرة لمحاربة أوميكرون

وقالت الخارجية البريطانية فى بيان لها، يوم الأربعاء، إن التركيز سيكون على زيادة التجارب للكشف عن فيروس كورونا وتوريدات الأكسيجين لأجهزة التنفس الاصطناعى فى الدول التى تعانى من نقصها.
وأشارت الخارجية إلى أن بريطانيا قد قدمت 30 مليون جرعة من اللقاحات للدول الفقيرة، منها 24.6 مليون جرعة عبر آلية "كوفاكس" الدولية.
وتخطط الحكومة البريطانية لإرسال 20 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" و20 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" إلى الدول الفقيرة فى عام 2022.
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