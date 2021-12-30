بدءا من الغد.. باريس تفرض الكمامة فى الأماكن العامة لمواجهة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت بلدية باريس فرض ارتداء إجبارى للكمامات خارج المنازل وفى الأماكن العامة، اعتبارا من الجمعة المقبلة، فى ظل الارتفاع الكبير فى الإصابات بفيروس كورونا، خاصة متحور "أوميكرون" الجديد.





وأفادت قناة "بى أف أم تى في" الفرنسية، بأن بلدية باريس فرضت الارتداء الإجبارى للكمامات فى الأماكن العامة من جديد، بداية من الجمعة المقبلة، بما فيها المطارات الثلاثة، باريس شارل ديغول، وبورجي، وباريس- أورلي.

ولا يطبق قرار الارتداء الإجبارى للكمامة على سائقى الدراجات والدراجات النارية، وكذلك الأشخاص على متن سياراتهم الخاصة، أو محترفى الرياضة والأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

ويأتى قرار بلدية باريس فى وقت وصل معدل الإصابات فى العاصمة الفرنسية إلى أعلى رقم مسجل، ليصل إلى 2000 إصابة لكل 100 ألف مواطن، اليوم الأربعاء، فى وقت أكد وزير الصحة والتضامن الفرنسي، أولفييه فيران، أن بلاده سجلت 208 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسى على المستوى الوطني.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 179 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة السابقة لها، موضحة أن 417 شخصا دخلوا المستشفى لتلقى العلاج ضد الفيروس خلال الفترة نفسها، موضحة أن أكثر من 51 مليون مواطن تلقوا اللقاحات، بشكل كامل، ليعادل 76.6% من الشعب الفرنسي، منذ بدء حملة التلقيح فى البلاد.

ويشار إلى أن أكثر من 5.3 مليون مواطن فرنسى يتعدى أعمارهم 12 عام لم يتلقوا حتى الآن، أى جرعة من لقاح ضد كورونا، منهم أكثر من مليون تتعدى أعمارهم 65 عاما.