خلال 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت الهند 13 ألفًا و154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 34 مليونًا و822 ألفًا و40 مصابًا.





وأفادت وزارة الصحة الهندية - وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداى" اليوم الخميس، بارتفاع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 480 ألفًا و860 شخصًا بعد وفاة 268 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت أن 7 آلاف و486 حالة تماثلوا للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونًا و258 ألفًا و778 شخصًا. ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا فى الهند 82 ألفًا و402 حالة.

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