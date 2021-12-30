إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 284 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت جونز هوبكنز، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، صباح اليوم الخميس، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و421 ألفا و824 وفاة.
وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 53.6 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 822 ألفا و892 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ619 ألفا و95 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 480 ألفا و592 وفاة.
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