باكستان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ شهر

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية فى باكستان، 482 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية فى أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 4 أسابيع، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و294 ألفا و861 شخصا.





وأفاد المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا فى وزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت فى الفترة نفسها 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالى الوفيات إلى 28 ألفا و921 حالة. وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و255 ألفا و931 متعافيا بعد تماثل 535 حالة للشفاء على مدار الـ24 ساعة الماضية.

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