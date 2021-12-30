جدة - نرمين السيد - شددت وزارة الصحة الفلبينة، على المواطنين بضرورة اتباع بروتوكولات الحجر الصحى، بعد انتشار تقارير تفيد بأن امرأة وصلت من الولايات المتحدة ودفعت رشوة لأحد الفنادق المحلية مقابل كسر فترة العزل الصحى.





وناشدت وزارة الصحة ـ فى بيان صحفى اليوم الخميس، وأوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية ـ المواطنين بالالتزام بالسياسات المتعلقة بمكافحة فيروس "كورونا"، مؤكدة أن مخالفى الحد الأدنى من معايير الصحة العامة سيتم التعامل معهم وفق القانون. وأكدت أن الوقت الآن ليس مناسبا على الإطلاق للتراخى وتعمد تعريض الآخرين للخطر، خاصة وأن كافة أجهزة الدولة عملت بجد لإبقاء حالات الإصابة منخفضة. ويأتى ذلك فى وقت ارتفعت فيه معدلات الإصابة بشكل مطرد فى منطقة العاصمة مترو مانيلا لتدخل مستوى "المخاطرة المعتدلة". وأضافت وزارة الصحة أن عدم الالتزام بالمبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة بمكافحة فيروس "كورونا" يشكل انتهاكا للقانون الجمهورى أو قانون الإبلاغ الإلزامى عن الأمراض التى يتم الإبلاغ عنها والأحداث الصحية المتعلقة بمخاوف الصحة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبين: عقوبات لمن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.