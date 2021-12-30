جدة - نرمين السيد - وقالت المصادر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "عملية تحرير بيحان وعين وعسيلان تهدف أيضا لقطع إمداد الحوثي إلى محافظة مأرب". وكانت معارك عنيفة قد اندلعت منذ أيام بين قوات الجيش اليمنى والميليشيات على الأطراف الحدودية لمحافظة شبوة، ما أدى إلى إصابة العشرات من مقاتلى الحوثى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول تعزيزات عسكرية إلى شبوة لتحرير مناطق جديدة من ميليشيا الحوثى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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