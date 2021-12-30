الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالقدس

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال نفذت حملة الاعتقالات من المنازل فى بلدة حزما تخللها عمليات استجواب وتحقيق ميدانية. وتتعرض بلدة حزما إلى انتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال من حملات اعتقال وهدم ومداهمة مدارس واستجواب الساكنين، إلى جانب إغلاق مداخلها منذ حوالى 3 أسابيع والتضييق على الأهالي.

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