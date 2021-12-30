الفلبين تتسلم أكثر من 2.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (إيه بى إس-سى بى إن) الفلبينية فى نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أن الشحنة الجديدة التى اشتراها القطاع الخاص، وصلت الليلة الماضية إلى مطار نينوى أكينو الدولى، وكان مستشار فرقة العمل الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اللفتنانت كولونيل فرانسيل مارجريت تابورلوبا، فى استقبالها.
وأضافت الشبكة أنه بذلك يرتفع إجمالى اللقاحات المضادة للفيروس التاجى التى تسلمتها الفلبين منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 209.6 مليون جرعة.
وتهدف الحكومة إلى تطعيم 54 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس قبل نهاية ديسمبر الجارى، و77 مليونا بحلول الربع الأول من العام المقبل، و90 مليونا بحلول الربع الثانى، والباقى بحلول الربع الثالث.
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